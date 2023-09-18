В Самаре полицейские гонялись за «БМВ 420» с подложными номерами

В отношении водителя составили материалы по административным правонарушениям. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в сентябре сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали водителя автомобиля «БМВ 420» с подложными регистрационными номерами. Машину остановили на одной из улиц города после непродолжительной погони.

— В поселке Мехзавод 29-летний водитель был задержан. Им оказался житель соседней области. В отношении водителя составили материалы по административным правонарушениям, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Всего полицейские выявили 106 правонарушений в области дорожного движения водителем задержанного автомобиля с июля по сентябрь этого года. За них его привлекут к административной ответственности.

Сейчас автомобиль находится на специализированной стоянке. Мужчина признался, что намеренно установил подложные номера.

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