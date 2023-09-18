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НовостиОбщество18 сентября 2023 5:44

В самарской школе торжественно открыли «Зал самбо»

Открытие состоялось в рамках проекта «Самбо в школу»
Алена ПРОВКИНА
Дети уже занимаются в новом зале. Фото: школа №132

Дети уже занимаются в новом зале. Фото: школа №132

В самарской школе №132 торжественно открыли новое пространство – «Зал самбо». Мероприятие прошло в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу».

Согласно опубликованным данным на официальной странице школы, проект реализовывали по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александра Живайкина. Школе также подарили оборудование для самбо и форму для ребят-спортсменов. Депутат принял участие в торжественном открытии, пообщался с ребятами о спорте и пожелал им побед.

Напомним, в начале сентября 2023 года в Самарской области открыли самую большую школу на 1600 мест. Новое образовательное учреждение появилось в Автозаводском районе Тольятти.