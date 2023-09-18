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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:25

Самарские работодатели больше доверяют устным рекомендациям

Каждый пятый рекрутер не доверяет никаким рекомендациям
Алена ПРОВКИНА
Рекрутеры рассказали, как относятся к рекомендациям

Рекрутеры рассказали, как относятся к рекомендациям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работодатели рассказали, как трудоустраивают сотрудников. Рекрутеры поделились, на что обращают внимание.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, среди рекрутеров больше всего тех, кто доверяет устным рекомендациям – 47% опрошенных. При этом, только 19% доверяют рекомендательным письмам. 20% представителей компаний не доверяют никаким рекомендациям. Чаще всего с рекомендациями на работу устраиваются инженеры и бухгалтеры.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев рекрутеры соглашалась и принимали кандидатов на работу. Для 64% респондентов рекомендации является только критерием первичного отбора, а не решающим аргументом для трудоустройства.