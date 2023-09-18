240 тысяч человек активно проводили время в рамках акции «Самара в движении»

К занятиям мог присоединиться каждый желающий бесплатно. Фото: администрация Самары

В областном центре в акции «Самара в движении» разными видами спорта занялись 240 тысяч человек с 23 июня по 31 августа этого года. Из общего числа оказалось 21 670 постоянных посетителей.

— В пятый раз на площадках города бесплатные занятия для горожан проводили профессиональные тренеры из более 20 самарских фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий, — рассказали в администрации Самары.

К занятиям мог присоединиться каждый желающий. Акция проходила на пляже Первомайского спуска набережной, в парках Гагарина и 50-летия Октября, а также на площади Куйбышева. Везде был медработник, который отслеживал самочувствие участников.

В числе активностей были скейт-площадка, панна-футбол, стритбол, воркаут, пляжные виды спорта, бокс, групповые тренировки танцевальных и функциональных фитнес-направлений: зумбы, йоги, стретчинга и других.

Отмечается, что в 2023 году популярность «Самары в движении» заметно выросла. В дальнейшем планируется увеличить число мест проведения тренировок, модернизировать и улучшить уже существующие направления.

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