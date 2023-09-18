Житель Красноглинского района Самары перевел мошенникам 2,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местный житель стал жертвой мошенников. Мужчина перевел крупную сумму злоумышленникам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, контролеру за качеством бухгалтерского учета и финансовой отчетности одной из компании поступил звонок. Мужчине позвонил менеджер банка и предложил обсудить условия выдачи кредита для покупки оборудования. Потерпевший был занят и не отреагировал на манипуляцию мошенников.

Спустя несколько дней мужчина решил вернуться к планированию бюджета и прошел на сайт аферистов. Горожанин перевел на «безопасный счет» более 2,4 млн рублей. После этого неизвестный «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.