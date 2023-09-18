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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:57

Житель Самары построил веранду своего дома, захватив часть соседского участка

Собственник дома не хотел демонтировать подсобное помещение и был не согласен с решением суда
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудник службы взыскал с мужчины исполнительский сбор и ограничил его в праве выезда за пределы России.

Сотрудник службы взыскал с мужчины исполнительский сбор и ограничил его в праве выезда за пределы России.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель построил веранду дома, нарушив земельные границы соседского участка. Судебные приставы убедили его вернуть соседке принадлежащие ей квадратные метры.

— Мужчина увеличил веранду своего дома, захватив при этом часть соседского участка в Советском районе. Владелица обратилась в суд, который обязал ее соседа освободить чужую территорию, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Собственник дома не хотел демонтировать подсобное помещение и уверял, что площадь дома не выходит за пределы границ его земельного участка. Однако в кадастровой схеме была противоположная информация.

После окончания срока для добровольного исполнения, сотрудник службы взыскал с мужчины исполнительский сбор и ограничил его в праве выезда за пределы России. После этого самарец демонтировал самовольно возведенное строение.

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