Житель Самары построил веранду своего дома, захватив часть соседского участка

Сотрудник службы взыскал с мужчины исполнительский сбор и ограничил его в праве выезда за пределы России. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель построил веранду дома, нарушив земельные границы соседского участка. Судебные приставы убедили его вернуть соседке принадлежащие ей квадратные метры.

— Мужчина увеличил веранду своего дома, захватив при этом часть соседского участка в Советском районе. Владелица обратилась в суд, который обязал ее соседа освободить чужую территорию, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Собственник дома не хотел демонтировать подсобное помещение и уверял, что площадь дома не выходит за пределы границ его земельного участка. Однако в кадастровой схеме была противоположная информация.

После окончания срока для добровольного исполнения, сотрудник службы взыскал с мужчины исполнительский сбор и ограничил его в праве выезда за пределы России. После этого самарец демонтировал самовольно возведенное строение.

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