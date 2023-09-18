Металлургический завод представит свои вакансии на выставке профессий в Самаре

Завод входит в топ-50 лучших работодателей России / Фото: предоставлено пресс-службой СМЗ

Самарский металлургический завод (СМЗ) продолжает наращивать объемы производства. В связи с этим он активно расширяет штат сотрудников. Предприятие проводит отбор как на вакансии, которые требуют опыта работы, так и на те, где предусмотрено обучение.

Так, на этой неделе СМЗ примет участие в выставке профессий. Она пройдет с 21 по 23 сентября 2023 года в центре труда и отдыха «Станкозавод». На мероприятии все желающие смогут пообщаться с представителями дирекции по персоналу предприятия, узнать об открытых вакансиях, условиях труда и карьерных возможностях.

- Выставка профессий – это прекрасная возможность познакомиться с нашими предложениями по трудоустройству. Мы рады пригласить соискателей на наш стенд. Здесь мы сможем пообщаться с каждым и ответить на все интересующие вопросы. Сейчас нам нужны специалисты и в прокатное, и в литейное, и в прессовое производства. На заводе открыты вакансии самых разных направлений. Мы ищем и опытных специалистов, и готовы обучать с нуля, - рассказала директор по персоналу АО «СМЗ» Ольга Хоменко.

Отметим, Самарский металлургический завод входит в топ-50 лучших работодателей России по версии HeadHunter. В настоящее время там трудятся около трех тысяч человек. За каждым новым сотрудником на предприятии закрепляют высококвалифицированного наставника. Кроме того, новичков обучают по специальным программам и проводят для них адаптационное мероприятие, где знакомят с историей компании, производственными процессами и соцпрограммами.

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