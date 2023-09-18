Специалист из Самары Марина Мясникова возглавила Уральское ГУ Банка России

Марина Мясникова руководила самарским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России с октября 2018 года / Фото: cbr.ru

Бывшая глава самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова получила новое назначение. Она заняла пост начальника Уральского ГУ Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Марина Мясникова приступила к своим обязанностям с понедельника, 18 сентября 2023 года. Ранее Уральским ГУ Банка России руководил Рустэм Марданов. В мае его назначили начальником ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Напомним, Марина Мясникова около пяти лет (с октября 2018 года) возглавляла самарское отделение банка. В общей сложности она работает в Банке России более 30 лет. Большую часть из них специалист занимала руководящие должности в подразделении ЦБ в Самаре.

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