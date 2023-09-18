Житель Самарской области нашел карту и купил себе вещей на 70 тысяч рублей

Мужчина выкинул телефон, а карту забрал себе и через несколько дней решил воспользоваться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне 2023 года в городе Отрадный 44-летний местный житель потерял телефон с банковской картой, а после ее восстановления обнаружил списание более 70 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги списывались на покупку товаров через интернет-магазины.

— Вором оказался 47-летний житель Кинель-Черкасского района. Он признался, что около магазина нашел разбитый сотовый телефон, в чехле которого лежала банковская карта, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина выкинул телефон, а карту забрал себе и через несколько дней решил воспользоваться. Он заказал себе по интернету одежду, рюкзак, аксессуары для сотового телефона.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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