В Самарской области задержали 65 пьяных водителей

Инспекторы провели рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошли направленные рейды в выходные дни. Особое внимание уделили мототранспорту с нарушениями неисправности системы выпуска отработанных газов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за три дня сотрудники дорожной полиции выявили 19 нарушений среди мотоциклистов. Также особое внимание уделили водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлекли 65 пьяных автолюбителя.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах. Подобные масштабные мероприятия будут продолжены.