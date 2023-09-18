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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:33

В Самарской области задержали 65 пьяных водителей

Самарские инспекторы провели направленные рейды
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы провели рейды

Инспекторы провели рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошли направленные рейды в выходные дни. Особое внимание уделили мототранспорту с нарушениями неисправности системы выпуска отработанных газов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за три дня сотрудники дорожной полиции выявили 19 нарушений среди мотоциклистов. Также особое внимание уделили водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлекли 65 пьяных автолюбителя.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах. Подобные масштабные мероприятия будут продолжены.