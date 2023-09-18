Пляжный сезон официально завершился в Самаре 15 сентября

Спасательные посты тоже закончили свою работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе, 15 сентября в Самаре официально завершился пляжный сезон, и спасательные посты закончили свою работу. В связи с этим жителям напомнили правила безопасности вблизи воды.

— В ближайшее время подрядчик демонтирует и вывезет специализированное пляжное оборудование, — рассказали в городской администрации.

В мэрии отметили, что основными причинами гибели и травмирования людей на воде являются несоблюдение правил поведения, купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Горожанам напомнили, что лучше не допускать переохлаждения тела и стоит уделять повышенное внимание детям. Если человек не умеет плавать, ему лучше купаться в специально отведенных местах. Также самарцев призвали в случае ЧП оказывать помощь терпящему бедствие на воде,

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