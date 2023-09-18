Аварийные дома снесут в трех районах Самары

Шесть домов признали аварийными и подлежащими сносу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре снесут еще несколько аварийных жилых домов. Они расположены в Самарском, Красноглинском и Советском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Так, планируется снести дома: на улице Ленинской, 28-30 (у собственников изымут квартиры № 3 и 4), на улице Галактионовской, 63 (изымут квартиры №№ 1, 1а, 2а, 3, 4) и на улице Ленинской, 42 (изымут квартиры № 1 и 1а).

Также под снос попало здание № 6 в поселке Дома ЭМО. У собственников заберут квартиры № 2, 7 и 9. Планируется разобрать и дом № 3 в десятом квартале поселка Мехзавод. Изъятию подлежат квартиры №№ 1, 3, 4, 6, 8. Еще один дом под снос - № 18 в переулке Брусчатый. У владельцев заберут квартиры №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11.

Скоро с собственниками жилплощади свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Они определят условия изъятия и размер возмещения.

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