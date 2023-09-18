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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:59

Самарец понесет ответственность за краденный стиральный порошок

Житель Самары предстанет перед законом за кражу из магазина
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого задержали правоохранители

Подозреваемого задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары местный житель решил обворовать сетевой магазин. Потерпевший обратились за помощью в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от администратора сетевого магазина. Он рассказал, что с полок пропал стиральный порошок. Полицейские прибыли на место происшествие, осмотрели записи камер и смогли установить личность подозреваемого.

Как установили правоохранители, злоумышленник зашел в зал, взял со стеллажей средства для стирки и спрятал их в рюкзак. Через несколько часов мужчину задержали. Он признался, что продал похищенное. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.