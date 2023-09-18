В Самаре слесарь украл велосипед у доставщика еды

Пропавший велосипед вернули законному владельцу.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Железнодорожном районе Самары у сотрудника сервиса доставки еды украли велосипед, пока он доставлял заказ. Двухколесный транспорт по прибытию на адрес доставки работник курьерской службы не пристегнул противоугонным устройством.
— Причиненный ущерб оценили в 13 тысяч рублей. В тот же день сотрудники ППС на метрополитене обходили территорию, прилегающую к станции метро «Московской» и увидели мужчину на разыскиваемом велосипеде, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Самарец не смогу предоставить полицейским документы на транспорт и объяснить, откуда взял велосипед. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там слесарь признал свою вину.
Пропавший велосипед вернули законному владельцу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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