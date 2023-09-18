В Самаре пройдет финал конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»

Самарцы смогут принять участие в конкурсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары пригласили принять участие в финале областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Мероприятие состоится 24 сентября 2023 года с 12:00 до 16:00.

По информации пресс-службы Самарской областной универсальной научной библиотеке, каждый участник должен прочитать вслух отрывок художественного произведений в течение одной минуты. Помимо этого, еще одним критерием станет тест на осмысленность и осознанность. После прочтения участники должны суметь объяснить и повторить то, что прочитали.

Нормативы «Книжного ГТО» указаны на официальной странице библиотеке. Конкурс пройдет в несколько этапов. Свои силы смогут попробовать все желающие.