Более 100 самарских школьников стали участниками проекта «Растем вместе со Сбером»

Площадками проекта выступают 25 отделений банка / Фото: Сбербанк

С начала нового учебного года уже более 100 школьников Самарской области стали участниками проекта «Растем вместе со Сбером». В рамках него для ребят организуют экскурсии в офисы банка. Там их знакомят с основами финансовой грамотности и как устроена работа финансово-кредитной организации.

- Сегодня грамотное финансовое поведение является основой достойного уровня жизни. Мы организовываем образовательные экскурсии для детей, чтобы научить подрастающее поколение ориентироваться в мире финансов, дать базовые знания о банковских сервисах и продуктах. На примере нашей детской карты мы показываем школьникам, как правильно расходовать средства, следить за своими тратами, копить на мечту, - отметил управляющий самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Площадками проекта выступают 25 отделений банка. Планируется, что в ближайшие месяцы их посетят еще 90 экскурсионных групп.

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