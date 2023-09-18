В Самарской области построят новые глэмпинги

Глэмпинг - это что-то среднее между гостиничным номером и палаткой на природе / Фото: министерство туризма Самарской области
Самарская область получит дополнительные средства на развитие туризма. Деньги пойдут на строительство глэмпингов. Это что-то среднее между уютным гостиничным номером и палаткой на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.
Так, на прошлой неделе правительство РФ решило выделить дополнительное финансирование по программе строительства модульных средств размещения по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Самарская область получит более 300 млн рублей на реализацию проектов до конца 2024 года.
- Увеличение номерного фонда в Самарской области является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли туризма. В 2023 году мы уже поддержали 19 проектов по созданию таких средств размещения. Их реализация завершится до конца года, - рассказал министр туризма Артур Абдрашитов.
Благодаря дополнительным средствам в регионе построят 158 новых модулей. Работы проведут до конца 2024 года.
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