В Самарской области построят новые глэмпинги

Глэмпинг - это что-то среднее между гостиничным номером и палаткой на природе / Фото: министерство туризма Самарской области

Самарская область получит дополнительные средства на развитие туризма. Деньги пойдут на строительство глэмпингов. Это что-то среднее между уютным гостиничным номером и палаткой на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.

Так, на прошлой неделе правительство РФ решило выделить дополнительное финансирование по программе строительства модульных средств размещения по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Самарская область получит более 300 млн рублей на реализацию проектов до конца 2024 года.

- Увеличение номерного фонда в Самарской области является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли туризма. В 2023 году мы уже поддержали 19 проектов по созданию таких средств размещения. Их реализация завершится до конца года, - рассказал министр туризма Артур Абдрашитов.

Благодаря дополнительным средствам в регионе построят 158 новых модулей. Работы проведут до конца 2024 года.

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