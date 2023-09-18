Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:10

В Самарской области на 8 лет осудили жителя Санкт-Петербурга за наркотики

Мужчина перевозил наркотики в Тольятти из Ленинградской области и делал тайники-закладки
Ирина СИНЕГУБОВА
Под обшивкой багажника были обнаружены наркотики массой более 4 кг.

Под обшивкой багажника были обнаружены наркотики массой более 4 кг.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошел суд над жителем Санкт-Петербурга, который перевозил наркотики на автомобиле из Ленинградской области и организовывал тайники-закладки на территории региона.

— Мужчина вступил в сговор на сбыт наркотиков с неизвестным. В мае 2023 года он получит задание и должен был делать тайники-закладки в Тольятти и Пензе, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

На федеральной трассе М-5 его транспортное средство остановили сотрудники правоохранительных органов. Под обшивкой багажника были обнаружены наркотики массой более 4 кг.

Ставропольский районный суд Самарской области признал жителя Питера виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал