В Самарской области на 8 лет осудили жителя Санкт-Петербурга за наркотики

Под обшивкой багажника были обнаружены наркотики массой более 4 кг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошел суд над жителем Санкт-Петербурга, который перевозил наркотики на автомобиле из Ленинградской области и организовывал тайники-закладки на территории региона.

— Мужчина вступил в сговор на сбыт наркотиков с неизвестным. В мае 2023 года он получит задание и должен был делать тайники-закладки в Тольятти и Пензе, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

На федеральной трассе М-5 его транспортное средство остановили сотрудники правоохранительных органов. Под обшивкой багажника были обнаружены наркотики массой более 4 кг.

Ставропольский районный суд Самарской области признал жителя Питера виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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