В Самарской области губернатор утвердил подготовку жителей к военной службе

Мероприятия запланированы и в военно-спортивном лагере «Авиатор». Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил ряд мероприятий в рамках подготовки жителей региона к военной службе в 2023-2024 учебном году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Самарской области 13 сентября.

Согласно документам, в октябре этого года состоится организация проведения учебно-методических сборов с руководителями и педагогами, которые обучают молодежь знаниям в области обороны.

Мероприятия запланированы в военно-спортивном лагере «Авиатор» ДОСААФ России, также пройдут военно-профессиональные консультирования, отбор жителей для подготовки по военно-учетным специальностям, определение годности к обучения в образовательных организациях министерства обороны РФ.

А в апреле-мае 2024 года будет организована профилактическая работа, лечебно-оздоровительные мероприятия и диспансерное наблюдение за здоровьем и физическим развитием юношей 16 и 17 лет.

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