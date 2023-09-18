В Самаре двух женщин доставили в больницу из-за аварии на ул. Воронежской

Женщин доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по региону

В Промышленном районе Самары зафиксировали серьезную аварию. На трассе столкнулись два легковых автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие случилось вечером, водитель автомобиля «HAVAL F7x» ехал по улице Воронежской в сторону улицы Нагорной. Во время движения на перекресте автолюбитель не предоставил преимущество в движении машине, движущейся по главной дороге. В результате произошло столкновения с «ВАЗ 2111».

Из-за аварии пострадали две женщины-пассажирки «HAVAL F7x» и «ВАЗ 211». Их доставили в медицинское учреждение и назначали амбулаторное лечение.