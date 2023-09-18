Синоптики пообещали жителям Самарской области «Бабье лето» до конца сентября

Синоптики озвучили прогноз погоды до конца сентября в Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца сентября установится «Бабье лето». Жителям региона стоит ожидать теплые осенние дни. Об этом сообщило Приволжское УГМС.

– В начале следующей недели погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона. Облаков станет меньше, осадки прекратятся, ветер сменит направление на юго-западное. Ночи останутся по-осеннему прохладными, а дневные температуры воздуха будут радовать отметкой в + 20, – поделилась Валерия Чушкина, синоптик Приволжского УГМС.

Синоптики предполагают, что тепло простоит, как минимум, до конца сентября. В регионе сохранит свое влияние малоактивный фронтальный раздел, который не принесет много осадков.

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