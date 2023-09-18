В Самарской области разыскивают женщину, укравшую чужую карту

Подозреваемую разыскивают полицейские. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что неизвестный оплачивает товары ее банковской картой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая рассказала, что потеряла банковскую карту, а потом ей пришло сообщение о списании денег. Правоохранители изучили выпуски счета и установили, что списание произошло в одном из магазинов Автозаводского района. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемой: на вид женщине 34-40 лет, короткие светлые волосы, была одета в кожаную куртку, серую кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности злоумышленницы. Всех, кто имеет информацию о разыскиваемой, просят обратиться в отделение полиции или по номеру 102.