Почти 6 тысяч детей отдохнули летом в стационарных лагерях Самарской области

Лагеря с дневным пребыванием посещали более 15 тысяч детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за летний период 2023 года в стационарных загородных лагерях отдохнули и оздоровились 5930 человек. Итоги летней оздоровительной компании обсудили в администрации Самары 18 сентября.

Больше всего детей традиционно проводили время в лагерях с дневным пребыванием. В школах и учреждениях дополнительного образования работали 189 лагерей. Их посещали более 15 тысяч детей. Из общего числа 108 ребят находятся в трудной жизненной ситуации, а 217 – дети участников спецоперации.

При двух детских оздоровительно-образовательных центрах «Мужество» и «Авангард-Самара» были организованы стационарные палаточные лагеря. Летом в них пребывали 148 детей. В в оздоровительном лагере «Волжский Артек» отдохнули 1200 человек.

Также в мэрии отметили, что во время каникул 3288 подростков были трудоустроены, из них 1850 находятся в трудной жизненной ситуации. Приоритет в трудоустройстве отдавался именно подросткам из этой категории.

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