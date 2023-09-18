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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:26

В Самарской области ФАС проверит цены на АЗС

Антимонопольный орган проанализирует стоимость бензина и дизеля
Анастасия ФИЛАТОВА
ФАС проанализирует процесс образование цен на бензин и другое топливо

ФАС проанализирует процесс образование цен на бензин и другое топливо

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ФАС проверит цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях. Такое поручение дал центральный аппарат ведомства.

- Самарское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелокооптовой продажи топлива с нефтебаз и другие составляющие, включаемые в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники антимонопольного органа проанализируют всю цепочку образования цен на бензин и дизель: от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. Если они выявят нарушения, будут приняты соответствующие меры.

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