В Самарской области в 2024 году откроют пять новых школ

Объекты планируют сдать в следующем году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2024 году собираются открыть сразу несколько новых школ. Образовательные учреждения должны появиться в Тольятти, Самаре, Сызрани и селе Тимофеевка. Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, где вместе с представителями подрядных организаций обсудил планы на возведение новых школы в регионе.

В Автозаводском районе города Тольятти начались работы по строительству школы на 1200 мест. Подготовительные работы уже в полном разгаре, вывозится грунт. Также в этом же районе строится образовательное учреждение на 675 мест. Здесь уже выполнены подготовительные работы, и строители активно занимаются кирпичной кладкой и устройством гидроизоляции. Каркас здания планируется завершить в середине ноября. В Сызрани на улице Карла Маркса уже строят школу на 1500 мест, ее стоимость составляет порядка 2 млрд рублей. Разрешение на строительство было выдано в апреле текущего года, сдать объект планируется в следующем году.

Новые школы появятся и в областной столице. Октябрьский район также активно участвует в программе развития образовательных учреждений. Школа на 675 мест будет располагаться на участке, ограниченном улицами Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левым берегом реки Волги. В Красноглинском районе Самары заканчивается подготовка проектно-сметной документации по строительству общеобразовательной школы на 425 мест.

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