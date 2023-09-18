В Самарской области отремонтируют 280 км ЛЭП и 158 ТП до конца 2023 года

В Самарской области продолжается ремонт и модернизацию системы энергоснабжения / Фото: АО "ССК"

В Самарской области до конца 2023 года отремонтируют около 280 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 158 трансформаторных подстанций. Также будут построены новые энергообъекты. Работы проведет Самарская сетевая компания.

- Общий объем средств ремонтно-инвестиционной программы компании на 2023 год превышает 5 млрд рублей. На данный момент исполнение программ составляет более 50%, - отметили в пресс-службе ССК.

Так, энергетики уже завершили первый этап реконструкции системы электроснабжения на территории бывшего завода имени Масленникова в Самаре. Кроме того, идут работы по подключению ЖК более чем на 400 квартир на пересечении улиц Черемшанской и Советской и детского сада на улице Победы, 145, который скоро откроют после капремонта.

В селе Новый Буян устанавливают две подстанции мощностью 400 кВт. Они обеспечат электричеством участки, которые выделили многодетным семьям под строительство.

Также энергетики занимаются реализацией пилотного проекта по цифровизации и автоматизации управления работой подстанции на улице Солнечной. В перспективе его планируют распространить и на другие трансформаторные подстанции.

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