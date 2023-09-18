В Самаре ищут подрядчика для реконструкции здания под детский хоспис

Предполагаемая предельная стоимость строительства – 108,2 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут того, кто спроектирует и реконструирует здания на улице 22 Партсъезда, 14а, в Советском районе. Там планируют открыть детский хоспис. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает УКС Самарской области. Начальная цена контракта – 13,7 млн рублей. В хосписе планируется оборудовать 10 койко-мест. Само здание трехэтажное, включая и подземные помещения. Предполагаемая предельная стоимость строительства объекта составляет 108,2 млн рублей.

Согласно данным на сайте госзакупок, контракт будет действовать до конца 2024 года. Торги пройдет 10 октября 2023 года.

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