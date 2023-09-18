В Самаре пройдет цикл лекций «История жанра в зеркале советского кинематографа»

Самарцы смогут посетить лекцию

В Самаре проходят лекции цикла «История жанра в зеркале советского кино». Горожане смогут проанализировать фильм «Доживем до понедельника».

По информации пресс-службы музея Э.А. Рязанова, на очередной лекции самарцы смогут узнать о феномене школьной драмы 60-х годов и как жанровая форма позволяет обратиться к самым острым проблемам общества того времени. На лекции поднимут такие вопросы: может ли учитель усомниться в своем предназначении? Позволительно ли преподавателю признать свое бессилие?

Лекция пройдет в музее Э.А. Рязанова 23 сентября в 17:30. Лектор: Олег Горяинов – киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник. Обязательна предварительная запись. Цена билета – 200 рублей.