В Самарской области 6-летний ребенок провалился в колодец

Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП с ребенком Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ЧП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Мальчик провалился в колодец и получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось вечером 11 июля 2023 года в селе Обшаровка. Ребенок наступил в середину покрышки, которая лежала на листе фанеры. Тот лежал на отверстии колодца. Под весом мальчика фанера сломалась, и тот провалился вниз. В результате случившегося малыш сломал себе плечевую кость.

В понедельник, 18 сентября 2023 года, стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.