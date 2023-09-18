В Самаре прокуратура вступилась за сироту, которую лишили положенной квартиры

Прокуратура и суд будут контролировать решение ситуации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница попросила помощи прокуратуры города в решении вопроса о предоставлении. Она была включена в список детей-сирот, которым положено предоставление жилья, но позже убрана из него с указанием об утрате оснований.

О случившемся стало известно уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой. По просьбе аппарата обмудсмена к решению ситуации подключилась прокуратура города. Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что исключение заявителя из списка детей-сирот было осуществлено незаконно. Прокуроры выразили протест на указанное распоряжение и решили передать дело в Ленинский районный суд города Самары.

Судебное разбирательство будет проведено с целью защиты интересов женщины и обеспечения ей права на жилое помещение, предусмотренное законом для детей-сирот. Прокуратура и суд будут контролировать решение жилищного вопроса.

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