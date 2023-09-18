В Самарской области лиса пришла в частный дом и осталась на обед

Лиса внезапно решила проведать людей / Фото: t.me/tltvip

В Самарской области к жителям частного дома зашел необычный гость. Проведать людей внезапно решила дикая лиса. Историей поделились в соцсетях.

Произошло все в Шигонском районе. Хозяева частного дома, видимо, забыли закрыть входную дверь, чем и воспользовалась рыжая. Она свободно вошла в жилище и проследовала до кухни. Люди, конечно, удивились такому неожиданному визиту, но решили не прогонять гостью. Они покормили ее мясом.

Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к этому случаю. Кто-то умилился визиту лисы в дом, кто-то стал ее жалеть – уж больно худой она выглядела. А некоторые осудили хозяев жилища. Они напомнили, что лиса – дикий зверь. Она может быть переносчиком различных заболеваний, в том числе бешенства. Комментаторы советуют людям, которые так беспечно, по их мнению, привечали лису, сделать на всякий случай прививки.

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