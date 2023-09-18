Самарцы приняли участие в фестивале. Фото: пресс-служба ПФО

Дети и подростки Самарской области приняли участие в фестивале «Вернуть детство». Мероприятие состоялось в Государственной концертном зале «Башкортостан» в Уфе».

По информации пресс-службы правительства региона, в фестивале приняли участие 396 детей из регионов Приволжского федерального округа. От Самарской области отправились воспитанники «Центр Единство», центр «Иволга», «Комплексного центра социального обслуживания населения» региона. Подростки и дети прошли конкурсный отбор, победив в региональном этапе проекта.

Фестиваль проходил на базе санатория, расположенного в Уфе. Все этапы мероприятия транслировали в режиме онлайн на официальном сайте.