Чемпионат России по парусному спорту проходит в яхт-клубе Тольятти

В этом году пройдут и гонки на виндсерфах с подъемным крылом. Фото: Николай Ренц

В понедельник, 18 сентября, в Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» открылся чемпионат России по парусному спорту. Впервые там проходят гонки на четырех дистанциях в самых разных классах лодок.

— В этом году пройдут и гонки на виндсерфах с подъемным крылом, которое позволяет доске бороздить водную гладь, паря над поверхностью. Это очень зрелищные соревнования. Мы очень рады тому, что состязания такого масштаба снова проводятся в Тольятти, — написал глава Тольятти в своем телеграм-канале.

На соревнования приехали 200 спортсменов из разных городов России, также участвуют в гонках граждане Беларуси. А четверть участников являются воспитанниками местных школ.

Отмечается, что чемпионат особенно важен сейчас, потому что правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России.

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