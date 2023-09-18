В Самаре капитально отремонтируют три дома

В одном доме нужно отремонтировать крышу, в двух других - инженерные коммуникации Фото: Google. Карты.

В Самаре приведут в порядок еще три многоквартирных дома. Речь идет о тех, собственники которых не приняли решение о переходе на спецсчета. Работы проведет фонд капитального ремонта Самарской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Так, предполагается провести работы в доме № 162 по проспекту Кирова. В плане – ремонт крыши, в том числе подготовка проектной документации, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости работ. Предельно допустимая стоимость – 2,38 млн рублей.

Также планируется привести в порядок дом на улице Максима Горького, 79, строение 1. Среди работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений. Стоимость – 2,38 млн рублей.

Третий дом расположен на улице Чапаевской, 96-98, строение 1. Там необходимо обновить внутридомовые инженерные системы и подвальные помещения. Предельная стоимость работ – 1,33 млн рублей.

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