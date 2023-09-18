Жители Самары смогут попробовать свои силы в конкурсе чтения «Книжное ГТО»

Призовые места распределят в четырех возрастных группах. Фото: минкульт региона

В воскресенье, 24 сентября, в 12:00 в Самаре в областной библиотеке пройдет финал областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». До последнего этапа дошли почти 100 человек. Однако проверить свою технику чтения может любой желающий.

— Помимо быстрого чтения вслух за 60 секунд будет проверятся осмысленность и способность пересказать прочитанный отрывок художественного произведения, — рассказали в минкульте Самарской области.

Согласно нормам «Книжного ГТО» стандартом для взрослых считается 210–250 слов за минуту, а вот высококвалифицированные чтецы способны прочитать 340 слов и более. Призовые места распределят в возрастных группах: 2-5, 6-8 классы и 9-11 классы, а также взрослые.

Попробовать свои силы в скорочтении на финале областного конкурса смогут все желающие. Для этого надо лишь прийти в самарскую областную библиотеку 24 сентября с 12:00 до 14:00.

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