Городская администрация Самары подвела итоги летней кампании для детей

В следующем году в регионе планируется увеличить количество детей в пришкольных лагерях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На еженедельном рабочем совещании, которое прошло 18 сентября в Администрации Самары, подвели итоги летней оздоровительной компании 2023 года. Руководитель городского Департамента образования Ирина Коковина сообщила, что наиболее популярной формой оздоровления и занятости детей стали лагеря с дневным пребыванием.

В рамках оздоровительной компании было организовано 189 лагерей при школах и учреждениях дополнительного образования, в которых отдохнули более 15 тысяч детей. Среди отдыхающих было 108 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 217 детей-участников СВО. В лагерях при образовательных учреждениях проводились профилактические беседы на различные темы с участием представителей МЧС, УВД, ОГИБДД и медицинских учреждений.

Ирина Коковина отметила, что летняя оздоровительная кампания прошла в штатном порядке, без зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний и ЧС. Плановые мероприятия по отдыху и занятости детей были проведены в полном объеме. В следующем году планируется увеличить количество детей в лагерях и осуществлять отбор на профильные смены на основе рейтинговой системы, включая победителей конкурсов и одарённых детей в области науки, искусства и спорта.

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