В Тольятти волонтеры провели экоакцию на берегу Волги

В экологической акции приняли участие сотрудники Тольяттиазота

В Тольятти прошла экологическая акция, приуроченная к Дню чистоты. Инициатором выступило местное отделение общероссийского социально-экологического союза. Участие в мероприятии приняли экологи, чиновники, депутаты и сотрудники ТОАЗа.

Волонтеры провели субботник на берегу Волги около микрорайона Федоровка. Они собрали там более 50 мешков мусора и крупногабаритных предметов, которые загрязняли окружающую среду. Общий объем отходов составил 8 кубометров.

- Предприятие, участвуя в экопроектах, показывает на своем примере необходимость поддержания здоровой экологической обстановки в городе, а также демонстрирует ответственность в решении вопросов охраны окружающей среды. Объединение усилий наших сотрудников, представителей муниципальной власти и общественников позволяет расширить спектр природоохранных мероприятий, - отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, химпредприятие регулярно принимает участие в экологических субботниках. Кроме того, оно вместе с социально-экологическим союзом занимается восстановлением городского леса, который пострадал при пожарах в 2010 году.

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