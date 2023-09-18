Самара опережает своих соперников в конкурсе «Культурная столица года – 2024»

В финал конкурса прошли восемь городов, включая Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голосование продолжается в рамках первого федерального конкурса «Культурная столица года – 2024» для городов России. Самара, вошедшая в число финалистов, на данный момент опережает остальных участников по количеству набранных голосов. До 25 сентября у самарцев есть возможность отдать свой голос за любимый город на народном голосовании. Об этом сообщила городская администрация.

В начале года региональная исполнительная дирекция конкурса подготовила заявку от столицы региона. Основная идея позиционирования Самары в конкурсе – «Самара - просто космос!». Из 19 участников, подавших заявки, в финал конкурса прошли восемь городов, включая Самару. Ее конкурентами стали Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита.

В настоящее время администрация Самары совместно с Правительством области готовит презентацию проекта программ развития на 2024 год, которая будет представлена на торжественной церемонии в Москве 28 сентября 2023 года. Также на церемонии будет объявлен город-обладатель почетного звания «Культурная столица года – 2024» и победитель в категории, определенной народным голосованием.

Горожан приглашают проголосовать до 25 сентября в поддержку Самары по ссылке.

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