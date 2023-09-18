Демодень акселератора Sber500 пройдет в Москве 22 сентября

Демодень акселератора пройдет с использованием технологий расширенной реальности

В пятницу, 22 сентября 2023 года, в Москве состоится демодень четвертой волны международного акселератора Sber500. В нем примут участие 25 сильнейших стартап-команд. Они представят свои решения в формате технологического шоу с расширенной реальностью.

В основу концепции демодня легла идея формата elevator pitch («презентация в лифте»), то есть попытка заинтересовать инвестора за полторы-две минуты. Также в шоу будут задействованы еще три формата: napkin pitch (предложение для стартапа подписывается прямо на салфетке в кафе), taxi pitch (водитель-фаундер презентует стартап пассажиру-инвестору) и airport pitch (основатель делает питч стартапа инвестору в лаундж-зоне аэропорта). Каждый формат будет проходить в виртуальных локациях, созданных с помощью технологий расширенной реальности. Впервые на сцену вместе командами выйдут реальные инвесторы и руководители корпораций, которые, если представленные стартапы их заинтересуют, сделают их основателям предложения сразу после питчей.

На участие в четвертой волне претендовали 1250 стартапов из 36 стран. Двухнедельный образовательный онлайн-интенсив прошли 150 команд. Из них отобрали 25 лучших (представители России, Индии, Турции). Эти команды вошли в основную программу акселератора и выступят с презентациями своих продуктов на демодне.

— Технологические предприниматели — главные драйверы экономического развития, и чем быстрее развиваются технологии — тем заметнее их роль. Инновационные решения, которые мы черпаем в акселераторе, применяются и в нашем банке, и в нескольких десятках крупнейших российских корпораций. Уверен, что в ходе демодня команды удивят нас полетом фантазии с предпринимательским чутьем, а потенциальные партнеры и инвесторы оценят их по достоинству, — прокомментировал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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