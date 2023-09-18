«АСАДО» займется зимним содержанием дорог на севере Самарской области

В торгах приняла участие только одна организация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «АСАДО», зарегистрированная в Самаре, получила контракт на зимнее содержание дорог общего пользования межмуниципального значения в северной части Самарской области. Торги были признаны несостоявшимися из-за подачи заявки только одним претендентом. В настоящее время процедура заключения контракта с «АСАДО» уже ведется.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет ежемесячно убирать снежный вал и создавать траншеи для задержания снега. Он также должен очищать автопавильоны и прилегающую территорию от мусора, снега и льда, а также проводить ряд других работ для поддержания проходимости дорог. Контракт предусматривает выполнение указанных работ в период с 1 ноября текущего года до 31 марта 2024 года.

В прошлом году «АСАДО» уже заключила аналогичный контракт на содержание автодорог в Самарской области. Однако, как пишет OBOZ.INFO, в этот раз цена контракта составила 933,5 млн рублей, что немного выше, чем предыдущая стоимость в размере 903,4 млн рублей.

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