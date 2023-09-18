В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Заморозки ожидаются в регионе в ночь на 20 сентября 2023 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Самарской области ожидается резкое похолодание. К середине недели в регион могут нагрянуть заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– В предстоящие сутки через регион переместится холодный атмосферный фронт. Он вызовет кратковременное понижение температурного фона, в ночные часы до заморозков в отдельных районах, – рассказали синоптики.

Так, в ночь на среду, 20 сентября 2023 года, температура воздуха в Самарской области опустится до +1…+6 градусов. Местами ожидаются заморозки – 0…-2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов. С середины и до конца недели синоптики вновь обещают потепление. В дневные часы температура воздуха будет стремиться к +20…+25 градусам. При этом в регионе будет малооблачно и почти безветренно.

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