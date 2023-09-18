Цифровая фотовыставка «Люди России» открылась на площади Славы в Самаре

Кадры сняты в разных регионах страны. / Фото: Пресс-служба регионального отделения Союза журналистов России.

На площади Славы в Самаре официально открылась цифровая фотовыставка под названием «Люди России». Выставку организовали Самарское областное отделение Союза журналистов России и фотообъединение СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

На выставке представлены различные жанры фотографии, включая портреты, стрит-фото и репортажные снимки. Главными героями каждого кадра являются люди со своими радостями, заботами, буднями и праздниками. Фотографии показывают людей, любящих свой регион и стремящихся к творчеству и созиданию.

Авторами работ выступили члены фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, включая Екатерину Афанасьеву, Сергея Курочкина, Олега Кирюшкина, Андрея Ларионова, Надежду Раскину, Юрия Стрельца, Николая Федорина, Елену Фомину и Наталию Шинкевич. Кадры были сделаны в в Самарской, Волгоградской, Мурманской, Калининградской, Ярославской областях, республике Дагестан, на Камчатке и Ямале.

Выставка «Люди России» будет интересна зрителям всех возрастных категорий. Рекомендуется для семейного просмотра. Посмотреть выставку можно ежедневно с 9:00 до 22:00 с 18 сентября по 30 ноября 2023 года включительно.

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