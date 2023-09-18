В Тольятти и Самаре пройдет Международный экологический конгресс ELPIT

На волжской земле известные ученые соберутся на Международный экологический конгресс. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Конгресс ELPIT давно стал заметным научным и культурным событием в масштабах России: в этом году он отметит 20-летие с начала проведения. Участников девятого конгресса ELPIT-2023ждет обширная программа: пленарные заседания, выставка, симпозиумы, форум молодых ученых. Самарская область примет ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Кирова, Оренбурга, Екатеринбурга, Магадана. Своими достижениями в области экологии поделятся специалисты крупнейших промышленных предприятий, в том числе АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Газпром Трансгаз Самара».

Торжественное открытие и первое пленарное заседание состоятся вТольятти на площадке клуба семейного отдыха «Подснежник» ПАО «КуйбышевАзот» - одного из организаторов конгрессов на протяжении 20 лет. Здесь пройдет выставка «Эколидер-2023» и выступят крупные российские ученые. В частности, академик РАН Валерий Мешалкин представит пленарный доклад «Методология инжиниринга цифровизированных экологически безопасных ресурсоэффективных химико-технологических систем».

В институте экологии Волжского бассейна РАН состоятся симпозиумы «Биотические компоненты экосистем», «Виброакустика», «Экологический мониторинг промышленно-транспортных комплексов», «Образование в области экологии и безопасности жизнедеятельности. Экологическая культура».

С 22 сентября конгресс продолжит работу в Самарском государственном техническом университете - здесь пройдут второе пленарное заседание и форум молодых ученых. Победители и призеры получат дипломы, специальные призы и медали.

Кроме плодотворной работы, участников конгресса ждет знакомство с красотами Самарского края - уникальными природными пейзажами Волги и Жигулей.