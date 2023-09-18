В Самаре стартовала международная конференция «Передовые лазерные технологии»

Участники конференции представят свои исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий / Фото: Самарский университет

В Самарском университете имени академика С.П. Королева открылась 30-я Международная конференция «Передовые лазерные технологии» (ALT’23). В ней примут участие около 300 ученых из 11 стран мира: России, Белоруссии, Индии, Китая, США, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Узбекистана и Азербайджана. Они представят свои исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий.

- Впервые эта масштабная международная научная конференция проводится не в Москве и не за рубежом, а в Самаре. Во всем мире хорошо известна местная школа фотоники, представленная учеными Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений РАН. На открывшейся сегодня конференции представлены исследования ученых со всей России, а также других стран. Одной из новаций стало включение в программу новой секции - квантовых технологий, это вообще впервые в истории ALT, - рассказал сопредседатель оргкомитета конференции, заведующий кафедрой наноинженерии вуза, доктор физико-математических наук Владимир Павельев.

На конференции будут представлены пять тематических секций: биомедицинская фотоника, спектроскопия и лазерная диагностика заболеваний, терагерцевая фотоника и др. К примеру, ученые поделятся результатами исследований в области лазерной диагностики рака кожи, заболеваний почек и зубов. Также они расскажут, как терагерцевые лазеры позволяют видеть сквозь стены и определять состав спрятанных под одеждой предметов.

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