Юнармейцы из Отрадного совершили первые смелые прыжки с парашютом

С юнармейцами на высоте был и более опытный товарищ. / Фото: администрация города Отрадный

В Самарской области в администрации города Отрадного акцентируют внимание на военно-патриотическом воспитании молодежи, призванном подготовить будущих защитников Отечества. На переднем крае этого движения оказались юнармейцы отряда «Гвардеец ДОСААФ». Они совершили свои первые прыжки с парашютом.

В воскресенье, 17 сентября, на аэродроме Бобровка, пятеро юнармейцев и одна девушка, Артем Попов, Глеб Михеев, Егор Ромаев, Кирилл Карпов, Иван Николаев и Марина Горшкова, совершили смелые прыжки с парашютом. Это значимое событие стало первым полетом для молодых патриотов. С ними на высоте был и более опытный товарищ Даниил Гончаров, который уже выполнил третий прыжок и заработал третий разряд по парашютному спорту.

Не так давно, 8 сентября, участники отряда «Гвардеец ДОСААФ» приняли участие в военно-патриотическом авиационном фестивале ДОСААФ России, проходившем в аэроклубе Ульяновска. Они также преуспели на областных соревнованиях «Высота», проводившихся в декабре в рамках проекта «Навечно в строю». Соревнования включали десять дисциплин, в которых участвовали 18 команд из девяти муниципалитетов региона, включая Самару и Тольятти. Юнармейцы из Отрадного заняли второе место в старшей возрастной категории.

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