Жена генерала Колотовкина высказалась о женских татуировках

Жена самарского генерала поделилась своим мнением о татуировках. / Фото: телеграм-канал Екатерина Колотовкина

Жена самарского генерала Екатерина Колотовкина высказалась на одну из спорных тем. Речь идет о женских татуировках и о тех, кто ими излишне увлекается.

- Некоторые настолько сильно увлекаются тату, что их тела постепенно становятся синими от количества рисунков и иероглифов. Если раньше их кололи так, чтобы никто не увидел, то сейчас все изменилось. Люди бьют тату напоказ везде: на ногах, руках, лице, торсе. Спросишь, что это значит, окажется все имеет свой сакральный смысл. Мне не мешают жить чужие тату, но я с ужасом думаю, что моя дочь однажды тоже захочет познать «сакральный смысл». От этого становится дурно, - написала Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале.

Жена самарского генерала призналась, что когда-то сама хотела набить себе тату. К примеру, в виде знака бесконечности или слова из букв имен членов семьи. Никто ее не останавливал и не запрещал. Однако именно это и остановило женщину.

- Не было протеста сделать наперекор: «Я так хочу!». Включились мозги и понимание, что у меня дети, которые однажды спросят: «Зачем? Для чего?». Ответить будет нечего. Сегодня для тебя имеет значение определенный символ, но через 10 лет, скорее всего, уже нет, - отметила самарчанка.

Екатерина Колотовкина предложила вместо тату купить картину с понравившимся рисунком, повесить на стену и любоваться. Однако она не навязывает свое мнение и считает, что тема личная, каждый вправе сам выбирать, что ему делать со своим телом.

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