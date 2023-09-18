Самарские врачи напоминают о работе гериатрической службы в регионе

Главная цель гериатрической службы – сохранение здоровья и обеспечение долголетия старшего поколения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно работает гериатрическая служба, которая предоставляет специализированную медицинскую помощь старшему поколению. Состав службы включает гериатрический центр, 41 гериатрический кабинет в первичном звене здравоохранения и 190 гериатрических коек. Для стационарного лечения пациентов с профилем «гериатрия» используются Самарская областная клиническая гериатрическая больница, областной госпиталь для ветеранов войн и Сызранская больница. Об этом сообщил Минздрав Самарской области.

Особое внимание уделяется развитию системы долговременного ухода, комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, а также когнитивных расстройств. Пациенты в возрасте 65 лет и старше могут получить консультацию при наличии таких заболеваний и состояний, как старческая астения, снижение мышечной массы тела, возрастная (гериатрическая) депрессия, болезнь Альцгеймера, умеренные когнитивные нарушения, за исключением психиатрических заболеваний.

Одним из инструментов профилактики и диагностики возраст-ассоциированных заболеваний является диспансеризация. С начала года более 389 тысяч представителей старшего поколения приняли участие в профилактических мероприятиях по оценке состояния здоровья и предупреждения факторов риска. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что главная цель гериатрической службы – сохранение здоровья и обеспечение долголетия старшего поколения.

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