Работы по реконструкции Тольяттинской набережной прошли свой экватор

Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до Восточного пляжа включительно. / Фото: администрация города Тольятти

Строительство второго этапа Тольяттинской набережной, одного из важнейших объектов Автограда, приближается к завершению. Об этом было объявлено на совещании, проведенном первым вице-губернатором Самарской области, Виктором Кудряшовым. В мероприятии также приняли участие глава города Николай Ренц, представители генерального подрядчика и ГКУ СО «Управление капитального строительства».

В ходе совещания были обсуждены вопросы планируемого ввода в эксплуатацию второй очереди набережной и начало третьего этапа реконструкции. Особое внимание участники совещания уделили финансированию строительства и прохождению государственной экспертизы проекта сооружений. В настоящее время выполнен фактически полностью объем работ за исключением пирса и Спортивной гавани. Работы по ним намерены завершить в будущем году.

Ожидается, что вторая очередь набережной, благодаря своему центральному положению, наличию речной станции, автодороги, вместительной парковки для транспорта, станет крупным транспортно-пересадочным узлом. Это должно сделать посещение набережной еще более удобным и комфортным.

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