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НовостиОбщество18 сентября 2023 15:01

В Самаре в соцобъектах официально стартовал отопительный сезон

Тепло подают в больницы, школы, дома ребенка и детские сады
Анастасия ПИГИНА
С 25 сентября батареи начнут нагревать и в многоквартирном жилищном фонде.

С 25 сентября батареи начнут нагревать и в многоквартирном жилищном фонде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался процесс подключения социальных объектов к теплу. Как и в предыдущие годы, первыми объектами, которые начинают снабжать теплом, являются детские сады, больницы, дома ребенка и другие здания с круглосуточным пребыванием людей. Затем следуют школы и остальные социальные учреждения. Об этом сообщила городская администрация.

Несмотря на плюсовые температурные значения на улице, здания все же постепенно остывают, а комфорт горожан для города является важным приоритетом. В этом году было принято решение начать отапливать учреждения социальной сферы даже при комфортной и теплой погоде. Это позволяет плавно войти в отопительный сезон и минимизировать жалобы от населения.

Отметим, что процесс пуска тепла является поэтапным и занимает около 2-х недель из-за технологических особенностей. С 25 сентября батареи начнут нагревать и в многоквартирном жилищном фонде.

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