Сотрудницы Самары претендуют на три миллиона рублей и титул «Мисс Офис – 2023»

Участницам предстоит рассказать о себе и своей компании, а также удивить жюри творческими номерами. Фото: пресс-служба конкурса

В этом году три участницы из Самары прошли в полуфинал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». Эти девушки получат возможность представить себя, компанию и свой город в финале конкурса и выиграть три миллиона рублей.

Три сотрудницы местных компаний принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». По итогам голосования из 130 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Тема «Мисс Офис» в этом году – «Любовь и милосердие»: команда «Мисс Офис» и участницы поддерживают российские благотворительные фонды. Кроме того, при отборе конкурсанток оргкомитет уделял особое внимание неравнодушным девушкам, которые организовывают или принимают участие в акциях и проектах, поддерживающих нуждающихся.

Самарскую область представляют Парфенова Юлия, Мусорова Анна и Барбашина Дарья. Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса. Онлайн-голосование продлится с 18 сентября по 8 октября на сайте конкурса.

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